Глава политической партии «Рідна країна» Николай Томенко в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассказал о законе об олигархах.

«У нас олигархи, когда договариваются что-то делать, они в основном где-то на яхтах собираются. И я думаю, что группа товарищей, которая точно увидела, что они попадают в возможный реестр олигархов... На самом деле им ничего не жаль. Им больше всего жаль, конечно, медиа. Тогда они теряют смысл, они не нужны как игроки. То есть многие из них не депутаты, они косвенно влияют, а медиаресурс – это ключевое. Собственно, для этого и закон об олигархах, давайте честно скажем», - говорит эксперт.

Томенко отметил, что закон об олигархах направлен именно на то, чтобы лишить их медиа. По его мнению, олигархи договорились остановить этот закон и решили не привлекать к этому депутатов, а обратиться к Денисовой.

Политик подчеркнул, что заявление омбудсмена о неконституционности закона об олигархах и предложение отправить его в Венецианскую комиссию звучало на всех телеканалах, принадлежащих олигархам.

«Это, конечно, синхронизированная игра. Не знаю, все ли олигархи вступили в этот союз защиты своих прав. А партию защиты прав олигархов возглавила Денисова», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka, Томенко рассказал о проблемах со свободой слова в Украине.

Также Politeka писала, что Николай Томенко раскрыл, сколько политические партии получили из госбюджета во время каникул.