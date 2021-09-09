В Украине никогда не проводился аудит народного богатства, а значит, его реальные размеры могут быть гораздо выше, чем говорят эксперты. Об этом в программе Алексея Толкачева «БДСМ. Болевые разговоры» рассказал общественный активист Вячеслав Богуславский.

«Даже если представить, что наши сегодняшние ребята, которые считаются менеджментом, провели бы аудит – они бы провели аудит государственных вещей. А это еще далеко не все народное богатство. Так-вот, по оценкам тех людей, которые разбираются в этих вопросах, а мы разговаривали с очень серьезными людьми, в том числе мы подняли отчеты ООН о каких-то там стоимостях активов, 30 – 32 триллиона долларов – это то, что сегодня можно считать активами нашей державы Украина», - отмечает он.

По мнению эксперта, именно неопределенность дает возможность отщипывать эти активы по кусочкам: «Ребята, мы с вами имеем возможность работать иначе! Сейчас большие рыбы подъехали, потому что мы остаемся вкусными. А мы сами не поймем, ловим летящие крошки: ушло, ушло, ушло. Так не делают рачительные хозяева. Рачительные хозяева говорят: «Стоп! Что-то не так!».

Вячеслав Богуславский объяснил, что подразумевается под термином «национальное богатство».

«Это совершенно четко зафиксировано в статье 13 Конституции Украины. Земля, недра, etc. Все это де-юре считается нашим национальным богатством. Есть активы, которые спорные. Кто-то говорит, что неправильно приватизировано, были правила, по которым это было сделано. Но мы это пока не считаем, мы это оставляем за скобками, с этим будем разбираться. Мы не враги украинцев и понимаем, что люди зарабатывают деньги, не имея возможности по-другому зарабатывать. Потому что жить по законам Украины невозможно. Точка», - резюмирует Богуславский.

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