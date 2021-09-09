После получения результатов лабораторных исследований проб почвы и нормативно-денежной оценки загрязненных земель, будут рассчитаны убытки.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, пишет "Знай" со ссылкой на сайт ведомства.

Во время обследования земель сельхозназначения Кардашевского сельского совета Ахтырского района было выявлено 2 места разгерметизации нефтесборного коллектора Бугруватовского месторождения в районе ГЗУ-2 Бугры НГДУ «Ахтырканефтегаз».

"Общая площадь загрязненных вследствие утечки нефтепродуктов земель составила 0,35 га. Работники Госэкоинспекции отобрали две пробы грунта на загрязненных участках и одну фоновую пробу", - отметил Андрей Малеванный.

По его словам, сейчас представители НГДУ «Ахтырканефтегаз» продолжают работы по сбору загрязненного нефтепродуктами грунта ручными и механическими средствами.