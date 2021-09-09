Соломенский районный суд города Киева продлил на 60 суток меру пресечения в виде содержания под стражей для экс-народного депутата и экс-командира батальона «Донбасс» Семена Семенченко
Об этом сообщил адвокат Семенченко Андрей Наход в комментарии «Politeka».
«Мы максимально все обосновали и опровергли. Показали все дыры и нестыковки, которые указывают на неправомерность всего этого процесса, но есть команда сверху - держать за решеткой», - рассказал адвокат.
Адвокат сообщает, что по мнению самого Семенченко, процесс над ним принадлежит к целому ряду дел, инспирированных Офисом президента для дискредитации и уничтожения ветеранского движения на любого кто способен объединять вокруг думающих и адекватных людей. «За всеми этими процессами стоит Офис президента, который стремится нейтрализовать наиболее опасных для себя политических и идеологических оппонентов. Все, что творится с батальоном «Донбасс» и другими ветеранами войны нет ничего общего с правом и законом – так считает Семенченко. Однако по его мнению, такая позиция Зеленского может объединить ветеранское, а главное - добровольческое движение против власти, и лишь подталкивает ветеранское и патриотическое сообщество к консолидации», - сообщает Наход.
Адвокат комбата анонсирует обжалование решения в Апелляционном суде, а также отмечает состояние Семенченко, который голодает уже 43 дня. «Требуем перевод из одиночки СБУ в СИЗО в нормальные условия, и без давления на Семенченко и его семью», - добавляет Андрей Наход.
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Как известно, Семена Семенченко обвиняют в создании частной военной компании.