Новая железнодорожная линия соединит северные районы региона с общей сетью украинской железной дороги.

После многочисленных межфракционных депутатских объединений в Верховной раде, которые инициировал народный депутат Украины Сергей Шахов от «Нашего края», проект начали реализовывать.

Как сообщает руководитель направления энергетики и инфраструктуры проекта USAID "Экономическая поддержка Восточной Украины" Александр Стеценко, 3 недели назад уже был запущен тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО).

И если раньше считали, что проект строительства новой линии слишком дорог и не оправдает затрат, то сейчас, это мнение изменилось коренным образом. Стоимость проекта колеблется в районе 80-100 млн долл. Но при этом потери Луганщины от отсутствия железнодорожного сообщения за год в среднем составляют более 90 млн евро. А значит, новая железная дорога окупится для экономики Украины и экономики региона за год.

«Основная проблема Луганской области с железнодорожным сообщением в том, что в регионе одна из двух железнодорожных веток - "Лантратівка - Кондрашевская-Новая - Луганск", с 2015 года является отрезанной. Она на севере граничит с территорией Российской Федерации, на юге - с временно неподконтрольной частью региона. Новая железная дорога позволит физически соединить треть Луганской области с остальными территориями Украины", - отмечает Сергей Шахов

Всего рассматривается четыре варианта строительства новой ветки. Один из них предполагает, что она пройдет через Северодонецк, отметил он.

Источник: Укринформ