Депутат Антон Поляков прокомментировал в своем блоге «Правки Полякова» определенные итоги встречи президентов Украины и США в Белом Доме

Как сообщает депутат, Украина в Вашингтоне получила ожидаемый ответ относительно своего вступления в НАТО. «Глава МИД заявил, что президент США полностью солидарен с позицией самого Альянса – Украину там будут рады видеть. Вот только конкретных сроков вступления нашей страны в НАТО Байден, как всегда, не озвучил», - рассказывает он.

Также Поляков отмечает, что еще одним поражением украинской делегации в США стала попытка изменить их позицию по поводу Северного потока-2. Кроме этого, добавляет он, помощник заместителя госсекретаря США Джордж Кент заявил об отказе в назначении спецпредставителя по Донбассу. «Акцентов на Донбассе – не только на «Минске», как все акцентируют, а именно на Донбассе в целом – не было, от слова совсем. По Крыму - тоже прошли по касательной», - сообщает ведущий.

По его словам, сейчас даже больше говорится, что Украина будет отходить от Минских соглашений и перейдет к плану «Б». Поляков предполагает, что за кулисами Байден мог одобрить эти действия Зеленского. Также он сообщает, что США поставили свою подпись под документом по продвижению в Украине демократических свобод.

Попутно политик рассказывает и о других «благословениях» от Байдена. «Мы получили благословение от Штатов на так называемый «План трансформации» Украины, что подается как большое достижение. На реформы в рамках этого Плана в этом году США планируют выделить порядка $463 млн помощи», - рассказывает он. С другой стороны, Поляков предупреждает, что эта «Большая трансформация» в перспективе потребует в 100 раз больше денег.

Как сообщала Politeka, Поляков прокомментировал анонсированное после визита Зеленского в США экономическое сотрудничество.

Также Politeka писала о том, что Яли назвал положительные итоги встречи Зеленского и Байдена.