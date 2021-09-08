Политолог Тарас Загородний в своем блоге рассказал о минусах поездки Зеленского в Вашингтон. По словам эксперта, Америка умеет преподносить инициативы по защите своих интересов, как инициативы по защите наших интересов

«Не прозвучало конкретных вещей, будут ли какие-то расширения гарантий безопасности: либо мы становимся союзником (что достаточно хорошо) либо получение других форматов, которые дали бы понять в первую очередь РФ, что оружие будет и помощь будет, а нападение на Украину в активной фазе будет очень дорого стоить», - отметил Загородний.

По словам эксперта, этот пункт не обговаривался на встрече Зеленского с Байденом. Как отметил политолог, Зеленский сказал, что Байден ему пообещал, что Америка введет санкции против Северного потока-2, если Россия будет его использовать в качестве оружия.

«Проблема в том, что Россия уже использует его в качестве оружия: очень сильно выросли цены на газ в Европе, потому что «Газпром» перестал поставлять газ в Европу, чтобы увеличить его цену. Цена бьет уже рекорды. Но где реакция наших немецких партнеров? Никакой мы не видим в принципе, как и от американцев», - подчеркнул Загородний.

Как отметил политолог, также Америка умеет преподносить инициативы по защите своих интересов, как инициативы по защите наших интересов. По словам Загороднего, банк «Exim», который обеспечивает экспортную поддержку, якобы выделит 3 млрд долларов для Украины, но на самом деле это кредит, который означает, что они увеличивают именно экспорт, то есть наши предприятия не будут загружаться, а загружается американская промышленность.

Как сообщала Politeka, Загородний объяснил, зачем власти контролировать финансы граждан: «Эти деньги в их понимании должны быть у государства».

Также Politeka публиковала слова Загороднего: Нам нужно специализироваться на том, чтобы привлечь назад тех украинцев, которые выехали в Европу.