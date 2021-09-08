Политолог-международник Максим Яли в своей программе «Контрольный удар» обосновал свое мнение о том, что вследствие военного конфликта на Донбассе только Украина несет непоправимый ущерб, в то время как другие тем или иным способом причастные к конфликту стороны находятся в выигрыше.

«В итоге военного, де-факто российско-украинского конфликта на Донбассе, лишь Украина несёт непоправимый ущерб. И речь не только о 15 тысячах погибших. Если посмотреть на ситуацию с экономической и геополитической точек зрения, то все главные игроки, участвующие тем или иным способом в урегулирования конфликта, кроме Украины, в профите», - заявив Ялі.

Он объяснил, что США за семь лет благодаря санкциям на поставку технологий двойного и военного назначения против РФ удалось ослабить и затормозить ее технологическое развитие в качестве военного противника. Политолог добавил, что эмбарго на поставки технологий глубоководной добычи также «заморозило» добычу газа и нефти Россией на Арктическом шельфе, за который идёт сегодня серьёзная конкуренция.

Кроме этого, по словам Яли, разработанные месторождения нефти и газа с низкой себестоимостью добычи постепенно и планомерно истощаются, и, по оценкам даже российских специалистов, исчерпаются уже в ближайшее десятилетие. Это, по его мнению, также повышает переговорные позиции Вашингтона с Кремлём, который за два десятилетия правления Путина так и не слез с «нефтегазовой иглы».

«Как страна-участница Нормандского формата Германия уже в следующие год-два может превратиться в крупнейший газовый хаб в ЕС, а её компании и рядовые потребители – существенно снизить издержки на поставки российского газа. А его потребление в ближайшее десятилетие ввиду отказа от угольных ТЭС будет лишь расти. Как раз за счёт Украины, которая начиная с 2024 года рискует потерять гарантированные 2 млрд долларов за его транзит», - заявил Яли.

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