В программе «Акценты» с Татьяной Резвин председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко рассказала, противодействует ли как-то Украина изменению климата
Гостья программы объясняет, что и бытовой мусор, и промышленные отходы загрязняют окружающую среду, но украинская власть с этим не борется и, как результат, меняется климат. В частности, говорит Тимочко, лично президент обращался к депутатам с просьбой принять закон о промышленном загрязнении, но безрезультатно.
Далее она объясняет, почему продвинуть такие законопроекты не удается: «Здесь замешаны интересы серьезных компаний, и Верховная Рада до сих пор не приняла закон об отходах. Здесь действуют лоббисты».
Также Тимочко сомневается в принятии закона о государственном экологическом мониторинге, ведь сейчас каждое предприятие, по сути, самостоятельно и без всякого контроля решает, сколько выброшенных в атмосферу веществ записывать. «Если бы они платили экологический налог по реальным объемам выбросов, то наверняка захотели бы установить очистное оборудование», - подчеркивает гостя программы. Вместо этого, говорит она, предприятия имеют возможность занижать цифры своих выбросов в 15-20 раз.
Так же, отмечает эксперт, обстоит дело и с другими законопроектами. «Украинские компании не хотят ни контроля, ни модернизации. Они не хотят вкладывать часть своих сверхприбылей в экологизацию производства. Они и тормозят этот законопроект», - рассказывает Тимочко.
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Как сообщала Politeka, Магера заявил, что предприятиям нужно дать возможность модернизироваться, а не повышать эконалоги.
Также Politeka писала о том, что Госэкоинспекция выявила нарушения на предприятии, генерирующем наибольший объем отходов в Украине.