Бывший депутат 8-го созыва и кандидат физико-математических наук Виктор Вовк в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» рассказал, что предшествовало распаду СССР. По его словам, СССР проиграл национальную политику

«Ослабление системы привело к тому, что на первый план начали выходить другие основополагающие проблемы СССР: морально-этические, национальные и демографические. В результате ослабления, которое вводил Горбачев с целью трансформации коммунистического режима, в массовом сознании зафиксировался факт первичной преступности режима, который строился на терроре, голодоморах и политических преследованиях», - сказал Вовк.

По словам эксперта, из-за этого состоялась морально-этическая делегитимизация масс. Также, как отметил Вовк, стало понятно, что СССР является колониальной державой, продолжающей имперскую Россию, которая была тюрьмой народов и произошел взрыв национального сознания.

«Национальную политику СССР проиграл. Чернобыльская катастрофа, которая состоялась, показала, что Советский Союз не способен защитить население от экзистенциальных катастроф. Эти новейшие ветры привели к тому, что этот великан упал», - подчеркнул Вовк.

Как отметил Вовк, это создало благоприятные условия для нашей независимости.

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