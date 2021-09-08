Депутат VIII созыва Верховной рады Ирина Суслова в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко рассказала, нужно ли внедрять гендерные квоты во власти.
“У нас в предыдущем созыве было женщин 12%, сейчас их, если не ошибаюсь, 23% в парламенте. Так устроен мир политики, что для того, чтобы туда попасть, в принципе ты должен иметь доступ либо к очень большим ресурсам, либо иметь огромные ресурсы, либо иметь человека, который оплатит за тебя ресурсы. Даже мой пример, это вообще было как-то случайно”, - сказала Ирина Суслова.
Она отметила, что сама попала в Верховную Раду случайно, и даже несколько раз снимала свою кандидатуру.
“Когда мы продвигали и начали общаться вообще по теме гендерного равенства и внедрения этих гендерных квот 40%, стал вопрос, нужны они или нет. С одной стороны, да, нужны. Для чего, чтобы осуществить первый этап входа женщин в большую политику. Дали один шанс, чтобы ты показал результаты своей работы… То есть, открыть двери, впустить и дальше уже дать им возможность продвигаться дальше”, - добавила Суслова.
По ее словам, шанс стоит дать, но квоты отменить, чтобы не набирали женщин для количества.
Горе у Аллы Пугачевой и Киркорова, оборвалась жизнь близкого человека: "Был поражен мозг..."
Украину потрясла гибель женщины и ее дочери от рук 22-летнего парня: "Забыла закрыть дверь"
Редкое фото Андрея Данилко в плавках на пляже слили в Сеть: "Где мои 16 лет?"
Шоптенко жестко раскритиковали после первого эфира «Танців з зірками»: «Неужели нет новых и…»
Эктор Хименес-Браво, попрощавшись, покинул Украину: "Я очень-очень устал"
“Какой есть протест среди коллег-мужчин, что ни в коем случае не больше женщин. Это же конкуренция”, - подчеркнула эксдепутат.
Как сообщала Politeka, Куса рассказал, как работает украинская политика: “От ожидания к ожиданию мы живем мечтами и обещаниями”.
Также Politeka сообщала, что Дубовик рассказал, почему не пошел работать в НАБУ.