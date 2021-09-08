Депутат VIII созыва Верховной рады Ирина Суслова в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко рассказала, нужно ли внедрять гендерные квоты во власти.

“У нас в предыдущем созыве было женщин 12%, сейчас их, если не ошибаюсь, 23% в парламенте. Так устроен мир политики, что для того, чтобы туда попасть, в принципе ты должен иметь доступ либо к очень большим ресурсам, либо иметь огромные ресурсы, либо иметь человека, который оплатит за тебя ресурсы. Даже мой пример, это вообще было как-то случайно”, - сказала Ирина Суслова.

Она отметила, что сама попала в Верховную Раду случайно, и даже несколько раз снимала свою кандидатуру.

“Когда мы продвигали и начали общаться вообще по теме гендерного равенства и внедрения этих гендерных квот 40%, стал вопрос, нужны они или нет. С одной стороны, да, нужны. Для чего, чтобы осуществить первый этап входа женщин в большую политику. Дали один шанс, чтобы ты показал результаты своей работы… То есть, открыть двери, впустить и дальше уже дать им возможность продвигаться дальше”, - добавила Суслова.

По ее словам, шанс стоит дать, но квоты отменить, чтобы не набирали женщин для количества.

“Какой есть протест среди коллег-мужчин, что ни в коем случае не больше женщин. Это же конкуренция”, - подчеркнула эксдепутат.

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