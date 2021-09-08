Мирового финансового кризиса не избежать. Подробнее об этом рассказал политолог Руслан Бизяев в программе «Развилка» с блогером Любовью Завальнюк .

Как объясняет Бизяев, глобальную систему можно сравнить с пирамидой: она базируется на непрерывном росте. «Если представить пирамиду, чтобы наверху все было хорошо, то внизу все должно постоянно расти. Но дальше расти в пределах планеты Земля уже некуда», - объясняет он. Сейчас же, говорит эксперт, мирового финансового кризиса не избежать, но остается открытым вопрос о времени и месте взрыва.

Эксперт комментирует ситуацию в США: их экономика является маркером развития, но в течение правления Трампа она не перешла в реальный сектор из виртуального. После же победы Байдена, говорит он, все системы, инструменты и фигуры теневого правительства раскрылись, отступать некуда, а экономическая составляющая себя не оправдала.

Бизяев объясняет, что речь идет о неокейнсианской теории, согласно которой нужно постоянно вбрасывать деньги для перезапуска рынка и которая на этот раз не сработала. «Все количественные смягчения, которые проходят в США и Европе, не дают экономического эффекта и по разным данным ФРС печатает сейчас где-то приблизительно 50 миллиардов долларов в месяц. И это не дает результат, потому что деньги уходят не в реальный сектор, а в виртуальный», - утверждает политолог.

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