Если цены на недвижимость в целом растут, то как это может сказаться на стоимости её аренды? Вопрос в программе «My.ua» рассматривает президент Союза Специалистов по недвижимости Виктор Несин.
«Арендные ставки могут вырасти, потому что на жилье сохраняется высокий спрос. Но на ситуацию могут повлиять различные факторы наподобие локдауна. В прошлом году именно локдаун снизил арендные ставки на жильё процентов на 20-25 процентов. Но в 2021 году цены вернулись на прежний уровень и даже немного его превысили. Не исключено, что сейчас плату могут повысить «авансом», в ожидании нового локдауна, но такие вещи очень сложно предсказать. К тому же аренда бывает краткосрочная и долгосрочная. Если договор подписан на долгий срок, то цена, указанная в нём, как правило, не меняется. Например, если сейчас аренда однокомнатной квартиры стоит 13 тысяч, то в прошлом году кто-то мог снять её за десять тысяч – и сейчас он платит такую же цену», - рассказывает специалист.
Но, разумеется, подчёркивает он, это касается только тех, кто договорился о цене заранее.
«Если квартира освободится, то, конечно, владелец тут же поднимет цену. Что же касается нынешнего сезона, то я думаю, что сейчас снижения цен на аренду жилья не будет. Дело в том, что жильё не простаивает. С коммерческой недвижимостью есть кое-какие проблемы, она не вся востребована. А вот жильё востребовано. Да, сезоны влияют на цену, но осенью она растёт, потому что растёт спрос – например, за счёт студентов», - говорит Виктор Несин.
Как сообщает Politeka, ранее президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Украины Анатолий Топал заявил, что в ближайшее время недвижимость дешеветь не будет.
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Также Politeka сообщала, что, по словам президента Ассоциации риэлторов Юрия Питы, цена на жильё должна понизиться в следующем году.