Политолог Михаил Чаплыга в своём блоге рассказал о вероятных досрочных выборах. По его словам, чтобы их провести, власти надо изменить лишь одну строчку в Избирательном кодексе.
«Если процесс собственных досрочных выборов и запускать, то для этого надо всего лишь изменить одну строчку в Избирательном кодексе – это делается быстро, и несколько статей в референдуме», - отметил Чаплыга.
По словам эксперта, власти важно не допустить отдачу поста Разумкову на 60 дней. Поэтому, как отметил эксперт, власти надо превратить перевыборы в некий «референдум», чтобы президенту не понадобилось уходить с поста, и Разумков не брал его полномочия либо ставить вместо Разумкова своего человека.
«Смогут они это сделать или нет – это уже 10-й вопрос. Пока что они все эти сценарии просчитывают, но движутся они в этом направлении. Как бы там ни было осень в этом раскладе становится жаркой», - подчеркнул Чаплыга.
Как отметил политолог, осень обещает быть насыщенной, потому что сейчас происходят довольно таки интересные события: Россия играет в экономическую игру с Европой, а США немного отошли в сторону. По мнению эксперта, США передали нас в курирование Великобритании.
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Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал о вероятных перевыборах.
Также Politeka публиковала слова Чаплыги: Кто не доедал в детстве, тот и в старости в богатстве будет прятать кусочек хлеба под подушкой.