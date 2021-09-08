Политолог Михаил Чаплыга в своём блоге рассказал о вероятных досрочных выборах. По его словам, чтобы их провести, власти надо изменить лишь одну строчку в Избирательном кодексе.

«Если процесс собственных досрочных выборов и запускать, то для этого надо всего лишь изменить одну строчку в Избирательном кодексе – это делается быстро, и несколько статей в референдуме», - отметил Чаплыга.

По словам эксперта, власти важно не допустить отдачу поста Разумкову на 60 дней. Поэтому, как отметил эксперт, власти надо превратить перевыборы в некий «референдум», чтобы президенту не понадобилось уходить с поста, и Разумков не брал его полномочия либо ставить вместо Разумкова своего человека.

«Смогут они это сделать или нет – это уже 10-й вопрос. Пока что они все эти сценарии просчитывают, но движутся они в этом направлении. Как бы там ни было осень в этом раскладе становится жаркой», - подчеркнул Чаплыга.

Как отметил политолог, осень обещает быть насыщенной, потому что сейчас происходят довольно таки интересные события: Россия играет в экономическую игру с Европой, а США немного отошли в сторону. По мнению эксперта, США передали нас в курирование Великобритании.

Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал о вероятных перевыборах .