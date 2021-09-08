В новом выпуске программы «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк политический эксперт Тарас Загородний рассказал, что будет с нашей атомной энергетикой после подписания меморандума с США.

«В Украине остались советские атомные станции и у нас остались недостроенные подготовленные площадки на нескольких атомных станциях. Это Хмельницкая и Ровенская АЭС и еще площадка на Южно-Украинской АЭС в Николаевской области. Запорожскую АЭС уже некуда достраивать, там уже шесть блоков и она крупнейшая в Европе. Поэтому мысль есть достраивать эти блоки, но опять же, непонятно кто будет платить и сколько это будет стоить», - сказал он.

Загородний сообщил, что когда люди куда-то вкладывают деньги, они хотят понимать, что они тогда за это получают. Он заявил, что является сторонником атомной промышленности и не верит в зеленые технологии. Потому что когда Германия закрыла свои атомные станции, подчеркнул он, и когда у них происходит проблема с ветром или солнцем, их спасает единая энергосистема с Францией, у которой есть атомная энергетика.

«А АЭС Франции работают стабильно и 70% энергетики Франции построено на АЭС, и они не собираются их закрывать и правильно делают. Поэтому достраивать энергоблоки на наших АЭС - это разумная идея. Потому что срок эксплуатации наших АЭС не безграничен. Но тут тоже возникает вопрос, а может нам нужна не достройка этих станций, а модернизация наших АЭС? Мы должны видеть в этом свою выгоду, и украинцы должны понимать и хотеть защитить свой интерес. Поэтому есть смысл достройки, но есть и смысл в модернизации, если это будет дешевле стоить, поэтому надо рассматривать разные варианты», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Тягнибока, что глобально США являются нашим основным стратегическим партнером.