Обращения с отходами, вырубка леса и браконьерство – эти три экологические проблемы Украины, которые имеют влияние на состояние общеевропейской экосистемы.
Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный в ходе предоперационной встречи международного проекта «Ambitus» - говорится на сайте ведомства, передает znaj.ua.
Он очертил ситуацию в трех сферах следующим образом:
1. Обращение с отходами. В первом полугодии 2021 года ДЭИ составила больше всего админпротоколов в этой сфере – почти 8 тысяч. Это засорение территорий населенных пунктов, что приводит к попаданию мусора в реки, в частности, трансграничные. Также около 60% нарушений связаны с обращением с промышленными отходами.
2. Вырубка леса. Более 120 миллионов гривен убытков рассчитала Госэкоинспекция только за 6 месяцев этого года. Последствиями масштабных рубок деревьев является деградация целых экосистем, ухудшение климатических условий и тому подобное.
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3. Факты браконьерства, которые Госэкоинспекция проявляла в половине случаев нарушений в сфере животного мира. Обеднение биоразнообразия-непоправимый вред, влияющий на состояние всей окружающей среды.
"Чтобы противодействовать этим нарушениям, необходимо обеспечивать расследование наиболее масштабных фактов и привлечения к ответственности виновных лиц. Проект «Ambitus» ставит цель создать более эффективную систему раскрытия экологических преступлений, основанную на европейских практиках и опыте.
Дальнейшее участие Госэкоинспекции и представителей правоохранительных органов Украины в операциях проекта позволит усилить показатели сотрудничества, внедрив действенные решения для расследования нарушений в сфере защиты окружающей среды», - добавил Андрей Малеваный.