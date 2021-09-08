Обращения с отходами, вырубка леса и браконьерство – эти три экологические проблемы Украины, которые имеют влияние на состояние общеевропейской экосистемы.

Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный в ходе предоперационной встречи международного проекта «Ambitus» - говорится на сайте ведомства, передает znaj.ua.

Он очертил ситуацию в трех сферах следующим образом:

1. Обращение с отходами. В первом полугодии 2021 года ДЭИ составила больше всего админпротоколов в этой сфере – почти 8 тысяч. Это засорение территорий населенных пунктов, что приводит к попаданию мусора в реки, в частности, трансграничные. Также около 60% нарушений связаны с обращением с промышленными отходами.

2. Вырубка леса. Более 120 миллионов гривен убытков рассчитала Госэкоинспекция только за 6 месяцев этого года. Последствиями масштабных рубок деревьев является деградация целых экосистем, ухудшение климатических условий и тому подобное.

3. Факты браконьерства, которые Госэкоинспекция проявляла в половине случаев нарушений в сфере животного мира. Обеднение биоразнообразия-непоправимый вред, влияющий на состояние всей окружающей среды.

"Чтобы противодействовать этим нарушениям, необходимо обеспечивать расследование наиболее масштабных фактов и привлечения к ответственности виновных лиц. Проект «Ambitus» ставит цель создать более эффективную систему раскрытия экологических преступлений, основанную на европейских практиках и опыте.

Дальнейшее участие Госэкоинспекции и представителей правоохранительных органов Украины в операциях проекта позволит усилить показатели сотрудничества, внедрив действенные решения для расследования нарушений в сфере защиты окружающей среды», - добавил Андрей Малеваный.