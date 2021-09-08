Экономический эксперт Александр Гончаров в программе Александра Кочеткова «Экономика для думающих» заявил, что нужно создать международную товарно-биржевую платформу в Украине. По его словам, Казахстан уже имеет такую, а Украина отстает.

«Ничто уже не мешает. Мне кажется, если в этот раз наши власти не дадут импульс развитию и созданию в нашей стране международной товарно-биржевой платформы, то тогда, мне кажется, уже и американцы махнут рукой на нас, и это я уже не говорю о наших людях – терпение тоже не безгранично», - отметил Гончаров.

По словам эксперта, власть должна создать рабочую группу из специалистов-практиков, которые подготовят для Кабинета министров пакет стимулов, что обеспечат ускоренные темпы создания международной товарно-биржевой платформы.

«Аналогичный пример создания уже был в Казахстане. Мы уже даже отстаем от стран постсоветского периода, которые успешно развиваются. У нас давным-давно были уникальные возможности – мы не воспользовались ими», - подчеркнул Гончаров.

Как отметил эксперт, в Казахстане был создан международный инвестиционный финансовый центр. По словам Гончарова, Шмыгаль в прошлом году обещал создание международного финансового центра, но это обещание не было выполнено.

«Никаких практичных шагов не было сделано, но в этот раз – нужно делать шаги», - сказал Гончаров.

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