Бывший депутат 8-го созыва и кандидат физико-математических наук Виктор Вовк в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» рассказал о вреде олигархов. По его словам, олигархи фактически предают национальные интересы Украины.
«К сожалению, у нас каждая власть находится на растяжке между двумя центрами влияния, которые находятся вне демократического контроля. Это с одной стороны отечественная олигархия со своим личным эгоистичным интересом, а с другой стороны это определенные международные структуры, которые пытаются ввести в Украине режим внешнего управления на базе вредной неолиберальной парадигмы», - отметил Вовк.
По словам эксперта, правительство по большей степени контролирует не народ, а олигархат и сектор внешнего управления, который пытается вписать украинскую экономику в мировую, но не в национальных интересах – как ресурсную базу.
«В таких слабых странах, как Украина, в отличие от Японии и Южной Кореи, где национальная олигархия выступила локомотивом, олигархия выполняет компрадорские функции. Она выполняет функции агентов внешнего управления в обмен на свою легитимизацию в цивилизованном мире и разрешение на вывод капиталов», - подчеркнул Вовк.
По мнению эксперта, наша олигархия предает национальные интересы Украины. По словам эксперта, олигархия является первоочередным препятствием для формирования суверенной воли украинцев для собственного стратегического прорыва.
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