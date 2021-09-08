Заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук Марина Ставнийчук в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассказала, куда пришла Украина за время правления Петра Порошенко.

«Мне кажется, что не только во время правления президента Зеленского, а, собственно, эти времена начались и при президенте Порошенко. Если взять, так сказать, исторический аналог, мне кажется, что это время смуты. Но если говорить современным языком, давать современное определение, то, конечно, для меня понятно, что мы живем в постобществе, в постправде», - говорит эксперт.

По ее словам, украинцы не видят будущего и не понимают, как будет развиваться наша страна.

Ставнийчук напомнила, что действующий Кабинет министров Украины уже второй год работает без программы, однако недавно правительство утвердило национальную экономическую стратегию до 2030 года.

«В целом бросаются очень общие и красивые сентенции, которые хорошо украшаются пиарно. Реально мы видим, что коррупция процветает, мы видим упадок всех институций в государстве, мы видим нерадивую реформу децентрализации власти и практически не развитие местного самоуправления за счет этого, а углубление кризиса в местном самоуправлении», - резюмировала юрист.

Как сообщала Politeka, Толкачев предложил создать в Украине четвертую ветвь государственной власти .