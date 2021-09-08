В своем блоге «Правки Полякова» депутат Антон Поляков прокомментировал анонсированное после визита Зеленского в США масштабное экономическое сотрудничество, а также договоренности в оборонной сфере.

Он напомнил, что США выделяют 3 млрд. долларов поддержки от Экспортно-импортного банка (EXIM) США.

«По их словам – поддержки, а в нашем понимании – очередного кабального кредита. Да, и это всего лишь обещания и намерения. Как и история с меморандумом по атомным энергоблокам на $30 млрд», - считает Поляков.

Он отметил, что также обозначены партнерские пункты и некие стратегические договоренности, соглашения и диалоги по энергетике, кибербезопасности, обмене разведданными и противодействии России. Но, по словам депутата, конкретики здесь опять же мало.

«По военной и энергетической сфере – никаких конкретных договоров. И в цифрах, и в планах действий. Все это дает Штатам широкое пространство для невыполнения или торможения по заявленным направлениям», - говорит Поляков.

Депутат рассказал, что реально из встречи было только одно – новый пакет помощи в безопасности в объеме 60 млн долларов. Он отметил, что такая сумма по меркам Штатов – абсолютный мизер.

«Деньги, выделенные Украине – это не помощь, а содержание американцами собственного военпрома в нашей стране. На примере Афганистана США четко показали своё лицо. Нам 60 миллионов, а в Афганистан вливались миллиарды, и что в итоге? Тут власти стоило бы задать себе вопрос, а оно того стоит?», - заявил Поляков.

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