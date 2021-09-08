В программе «On target с капитаном Га ри Табах» белорусский экономист, президент Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук поделился воспоминаниями о превращении его родного села из белорусского в советское.

Политик объясняет, что его родители - поляки, они родились в начале 1930 года, но в 1939 году Беларусь стала частью СССР. «И началась трансформация небольшого местечка, где 99,9 процента было польское население», - констатирует он. Романчук говорит, что его отец был электриком, а мать - специалистом по молоку, сам поселок располагался в 5 километрах от Польши и в 17 километрах - от Литвы.

То есть, говорит он, поселок был буквально уголком СССР. «Это была одна страна, потом стала другая страна», - подчеркивает экономист. Романчук говорит, что многие его родственники, мелкие землевладельцы, вообще оказались в Сибири. Попутно эксперт вспоминает, что земля его деда была прямо на границе СССР с Польшей, но ее забрали.

Кроме этого, политик отмечает, что притеснений претерпел и польский язык: общаться на нем запрещалось, а в школах насаждали русский. «Мой родной язык – польский, потому я говорю по-польски, но разговаривать по-польски в школе было запрещено, польского языка и культуры нигде не было», - говорит Романчук. В целом он заключает, что тогда жизнь разделилась на две, одна из которых проходила на улице и дома, а другая - в советской школе.

Как сообщала Politeka, Романчук рассказал о своих встречах с Лукашенко и его шантаже и предложениях о сотрудничестве .