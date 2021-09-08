Экономический эксперт Александр Гончаров в программе Александра Кочеткова «Экономика для думающих» рассказал, помогают ли нам американцы в развитии экономики. По его словам, Украине важно добиться собственного влияния на ценообразование.

«Американцы через Агентство США по международному развитию уже долгие годы нам максимально помогают в том, чтобы создать нам законодательную нормативно-правовую базу для осуществления цивилизованных сделок», - отметил Кочетков.

По словам эксперта, с момента 1998 года только при Зеленском был принят закон о трансформации рынка в капиталы и о создании нормативно-правовой базы. Как отметил Гончаров, к концу этого года планируется запустить техническую составляющую этого процесса, чтобы заработала универсальная биржа с тремя секциями, фондовая и деривативов.

«Следующая позиция – это запуск инвестиционных фирм, как он прописан в новом законе, который предусматривает страхование рисков. Фактически это централизация ликвидности и формирования цены на продукт», - подчеркнул Гончаров.

Как отметил экономический эксперт, все экспортеры хеджируют (страхуют) свои риски за рубежом, и мы не влияем на ценообразование, но нам надо это делать самим. По словам эксперта, если мы станем товарно-биржевым и финансовым центром в Восточной Европе, то таким образом, мы подтянем и другие страны.

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