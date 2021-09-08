Что Украина может предложить на мировом рынке, какие у нее перспективы и можно ли назвать встречу Зеленского с президентом США экономически успешной? На эти вопросы ответил экономический эксперт Александр Гончаров в программе Александра Кочеткова «Экономика для думающих».

Гость программы утверждает, что Украина действительно важна для мировой системы биржевой торговли. В пример Гончаров приводит Агропромышленный комплекс и отмечает, что США оценили этот рынок в 38 миллиардов долларов. «Если мы создадим инфраструктуру и необходимую базу для развития биржевого рынка, то центр продажи зерновых в Восточной Европе переместится из Румынии в Украину», - подчеркивает он.

Кроме этого, эксперт обращает внимание на то, что биржевые продажи могут поднять репутацию украинских рынков, а это привлечет иностранные инвестиции. «С инвестициями приходят технологии, высококлассный менеджмент и мы становимся интегрированными в мировую систему», - замечает он. Как объясняет Гончаров, все экспортеры и трейдеры на биржевых продажах играют цивилизованно, там нет никакой коррупции, поскольку чиновники никак не влияют на процесс.

Визит же Зеленского в Белый Дом гость программы оценивает как экономически успешных. По его словам, экономика должна была быть важнейшей частью обсуждения, но на нее обратили не так много внимания.

С другой стороны, Гончаров отмечает одно важное заявление Зеленского: «Перед отъездом в Вашингтон президент впервые произнес замечательную фразу, что Украина – это страна фьючерсов». Эксперт объясняет, что речь идет о стране, заинтересованной в новых финансовых инструментах, которые привлекут инвестиции и создадут биржевой рынок. Это, подчеркивает он, на самом деле важно для интеграции Украины в эту мировую систему.

Как сообщала Politeka, Топал заявил, что спрос на украинскую недвижимость растет среди иностранцев.

Также Politeka писала о том, что Мерило рассказала, чем Украина может быть привлекательной для инвесторов.