Белорусский политик и экономист, президент Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук, который недавно покинул Беларусь, в программе «On target с капи таном Га ри Табах» рассказал о своем польском происхождении, которое в советское время было серьезным препятствием для социализации.

По его словам, все родственники были поляками и жили в белорусском селении Сопоцкин, которое в 1939 году присоединили к Советскому Союзу.

«В поселке был костел, у которого были снесены башни, и нам было запрещено туда ходить. Для того чтобы учить Библию, мы должны были ехать в другую деревню, неформально. Другие люди приезжали к нам. Получается, если ты хочешь ехать на службу, ты выезжаешь в Гродно или в деревню. Если патруль тебя возле костела засек, то тебе пишут в характеристике «неблагонадежный» со всеми вытекающими последствиями», - рассказывает он.

Позднее он понял, по его словам, что его национальность есть синонимом неблагонадежности.

«Я понял, что такое дискриминация по пятой графе. Когда я разговаривал со своими друзьями-евреями, они думали, что это их касается. На самом деле моей маме сказали: «Ты получишь хорошую должность в Гродно на заводе. Но откажись от католицизма, не верь в Бога и поменяй пятую графу с польки на белоруску или русскую». Она, безусловно, отказалась и осталась в этом небольшом проселке», - отмечает он.

Во время поступления в военный институт Романчук и сам почувствовал, что такое пятая графа.

«Мне ответили: «Не старайся, с такой пятой графой тебя не возьмут». Так прошло мое желание быть военным. Когда после первого курса (уже другого вуза) всех забирали в армию, в военкомате комиссар сказал: «А, ты поляк! Ты, наверное, друг «Солидарности!». Ты поедешь служить к своим дедам в Сибирь!». Я посмеялся, потому что в то время еще не знал, что такое «Солидарность», и почему я должен ехать в Сибирь», - вспоминает белорусский экономист.

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