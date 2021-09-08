Шепетовский горрайонный суд Хмельницкой области признал виновным должностное лицо РЛП «Малеванка», осуществившее рубку почти 2,5 тысячи деревьев без лимитов и разрешений на специальное использование природных ресурсов. Нарушителю назначено наказание в виде ограничения свободы на 3 года.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, пишет "Знай" со ссылкой на сайт ведомства.

Он напомнил, что факт незаконной вырубки был выявлен Госэкоинспекцией в Хмельницкой области в марте этого года. Тогда инспекторы рассчитали убытки на сумму 10,8 миллиона гривен, о взыскании которых направлено заявление в суд. Тогда же деи обратилась и в правоохранительные органы, ведь факт вырубки содержал признаки уголовного правонарушения.

"Увеличение количества расследуемых по материалам ДЭИ нарушений-одна из ключевых стратегических целей. Строгая и неотвратимая ответственность за преступления против окружающей среды является необходимым механизмом для эффективного экологического контроля и его результата – улучшения состояния окружающей среды», - добавил Андрей Малеваный.