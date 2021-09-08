Тендер на реконструкцию стадиона гимназии № 11 в Каменском на Днепропетровщине выиграла фирма «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БІЛДІНГ БУД», которую связывают со скандально известным заместителем мэра Андрея Белоусова, Константином Саусем. Об этом сообщает «Апостроф».

За эту работу "БІЛДІНГ БУД» получит 7,8 млн гривен. Хотя другой участник тендера запросил 6,7 млн.

С начала 2020 года эта компания с уставным капиталом 500 гривен выиграла тендеры почти на 102 млн гривен. Других заказчиков, кроме мэрии, у нее нет, при этом к качеству работ неоднократно возникали вопросы.

В 2020 году она провела ремонт покрытия возле трамвайной линии по проспекту Тараса Шевченко в Каменском. Стоимость работ составила 13,4 млн грн. Выполнила заказ фирма подозрительно быстро — вместо утвержденных 18 месяцев управилась за 5. И еще до сдачи объекта в эксплуатацию журналисты начали замечать разрушение новой плитки.

По данным аналитической платформы Youcontrol, руководитель «БІЛДІНГ БУД» — Александр Лисовец. Он же руководит ООО «БУД-РЕМ СЕРВІС», которая также получает подряды исключительно от властей Каменского. Через нее за последние два года прошло почти 46 млн гривен, из которых 33,5 млн — за ремонт сквера на проспекте Свободы. Еще 13 млн гривен Лисовец вывел как частный предприниматель, выигрывая тендеры на вывоз мусора.

«ООО "БУД-РЕМ СЕРВІС" пользуется одним телефоном с ООО "СПЕЦ-ПРОЕКТІНВЕСТ", которой владеет депутат Каменского райсовета Андрей Рыбальченко. Также он руководит такими предприятиями, как ООО "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ МЕТАЛУРГ-2020", ООО "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ ХІМІК-2020" и ООО "АКАДЕМІЯ ФУТБОЛА". Все эти ООО зарегистрированы по тому же адресу, что и "ФЕДЕРАЦІЯ БОКСУ М.КАМ'ЯНСЬКЕ" Константина Сауся, а именно: в квартире №5 дома № 6 по проезду Белорусскому», — отмечают журналисты «Апострофа».

После выполнения ООО «БУД-РЕМ СЕРВІС» ремонта сквера на проспекте Свободы прокуратура и полиция открыли уголовное дело по факту присвоения 8 млн гривен. А обновленный сквер начал разрушаться буквально через несколько недель после завершения работ — потрескалась облицовочная плитка, просела брусчатка.

Ранее сообщалось, что мэр Каменского Андрей Белоусов активно выводит деньги из бюджета через компании своего ближнего круга.