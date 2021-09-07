Известный волонтер и общественный активист из Козельца на Черниговщине заявил, что Илья Пустовгар, который напал на Порошенко, никогда не занимал активную гражданскую позицию и не был волонтером. Как пишут Українські новини, его никогда не видели как участника акций протеста, он также не служил в ВСУ и не был добровольцем - говорит Корниенко.

"Вчера увидел видеообращение Ильи Пустовгара, козельчанина, который выложил в интернете видео. Я лично услышал, что он ведет активную общественную деятельность в развитии Украины, болеет за безопасность государства и прежде всего Черниговщины и Козельца. Я услышал, что он и волонтер, и общественный деятель. Что я хочу сказать: я нигде ни разу Илью Пустовгара как волонтера, как общественного деятеля в отстаивании интересов его родного города Козелец в принципе не видел и не встречал. Служил ли этот парень в армии? Нет, он не проходил военную службу", - говорит волонтер.

"Общественной активной деятельностью он не занимался. Поэтому я не позволю, чтобы добрым именем волонтеров, общественных деятелей прикрывались люди, которые к этому не имеют никакого отношения в принципе и по существу", - объясняет Корниенко.