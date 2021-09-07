Следует ли Украине начинать переход на новые виды энергии? Своё мнение в программе «Романенко. Беседы» высказывает депутат Верховной Рады четвёртого созыва Владимир Майстришин.

«Мы очень серьёзно захимичили свою землю. Пора уже обращаться к тем биологическим технологиям, которые сегодня есть. В случае использования биологического газа мы сразу получим хорошее топливо. К сожалению, мы всё ещё носимся с природным газом. А если не будет газа – тогда непонятно, что делать. Людям, которые сейчас советуют Зеленскому, следовало бы дать ему информацию по тематике биогаза. Ведь не дело президента, например, регулировать тарифы на электроэнергию – от него требуются именно магистральные решения. А таким способом можно разбить монополию теплокоммунэнерго, позволить всем потребителям выбрать себе различные виды тепла», - считает гость программы.

Он указал, что сейчас теплокоммунэнерго и вырабатывают тепло, и транспортируют его, и продают.

«Те тепловые сети, которые связаны с коммунальными предприятиями, пусть остаются – но дайте и другим возможность вырабатывать тепло. А его поставкой и продажей пусть занимаются те, кто и сейчас», - считает Владимир Майстришин.

Как сообщает Politeka , «Укрпочта» объявила тендер на закупку природного газа по формуле «Дюссельдорф+».