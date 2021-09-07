Дочь знаменитой украинской певицы Оли Поляковой Маша похвасталась поклонникам новым ярким образом. Девушка кардинально сменила имидж и вызвала бурную реакцию у тех, кто следит за ее жизнью посредством соцсетей. Об этом пишет Hyser.

Так, Полякова-младшая побывала на самом масштабном фестивале комиксов и косплея в Украине – Comic Con Ukraine. Она выбрала для себя оригинальный образ горничной Рем из аниме "Жизнь с нуля в параллельном мире".

Маша позировала в контрастном черно-белом платье с широким поясом на талии и большим количеством декора из металла. А ее длинные пышные локоны заменил коротковолосый парик голубого оттенка.

Но огромный интерес фолловеров вызвал не наряд дочери "суперблондинки" украинской сцены, а то обстоятельство, что она якобы курит. На нескольких снимках Маша выпускала дым изо рта и гости ее страницы отметили, что выглядело это не очень красиво.

Впрочем, критика в адрес старшей дочери Оли Поляковой в последнее время звучит очень часто и звездная мама регулярно заступается за свое чадо.

К примеру, недавно начинающая артистка Маша Полякова выступила в составе рок-группы "Швы" на мероприятии, организованном Ассоциацией блогеров Украины.

Девушка продемонстрировала вокальные способности и заодно возмутила интернет-пользователей большим количеством ненормативной лексики в текстах песен. После того, как на Машу обрушились злопыхательские антикомплименты, Оля Полякова обратилась к обидчикам. Она резко заявила: "Что надо иметь в башке, чтобы писать подростку "ты жирная", "страшная" и т.д., что нужно иметь в голове и душе... Короче надоело вас лечить, некоторым поможет только лоботомия".