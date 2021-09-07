07 сентября 2021 года состоялась торжественная церемония награждения победителей 1-го Регионального Тура Всеукраинского Рейтинга «Добросовестные плательщики налогов - 2020» в Главном управлении ГНС в г. Киеве, организатором которой является Территориальное отделение ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины» в городе Киеве
Ассоциация плательщиков налогов Украины почти 23 года неустанно работает над созданием благоприятных условий развития предпринимательства, усилением авторитета налогоплательщиков и максимальным привлечением украинского бизнеса к добросовестной уплате налогов.
С этой целью еще в 2011 году Ассоциацией был основан ежегодный Всеукраинский рейтинг «добросовестные налогоплательщики». Поэтому в этом году состоялось юбилейное мероприятие, а именно десятилетие со дня основания и проведения такого важного Всеукраинского рейтинга.
В этом году среди налогоплательщиков города Киева Региональной Рейтинговой Комиссией Территориального отделения ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины» в городе Киеве был избран лучших из лучших восемь победителей, которые получили высокое звание «Добросовестный налогоплательщик – 2020», а именно:
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- АО» "ФАРМАК"
- ЧАО "Киевстар"
- ЧАО "ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ № 4"
- ООО "ЛИГА ЗАКОН»
- ООО "ЮКРЕЙНИАН ГЕАРС»
- ГП "НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ ЛЕСИ УКРАИНКИ"
- ГП "НАУЧНЫЙ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ АКАДЕМИКА Л. И. МЕДВЕДЯ МОЗ УКРАИНЫ»
- ООО "КАЛИНА МЕДИЦИНСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ»
Торжественное мероприятие награждения победителей, которые получили высокое звание «Добросовестный налогоплательщик – 2020» был проведен под председательством Вице-президента ВОО АНУ, Председателя Совета ТВ ВГО АППУ в г. Киеве Павла Павловича Погиби и начальника Главного управления ГНС в г. Киеве Златы Владимировны Лагутіної.
Участие в мероприятии приняли представители Генеральной дирекции Ассоциации: Начальник Управления методологии и разъяснения налогового законодательства Леся Кашпур – модератор мероприятия и Начальник Управления организационного, кадрового направления и коммуникаций с ТВ Виктория Беспалова, а также руководители налогоплательщиков - победителей Рейтинга на региональном уровне.
Мероприятие открыл вице-президент ВОО АППУ, председатель совета ТВ ВОО АППУ в городе Киеве Павел Павлович Погиба, который, в частности отметил, что, чествуя на государственном уровне победителей рейтинга, мы создаем традицию уважительного отношения к каждому налогоплательщику. Также он поблагодарил налогоплательщиков-победителей регионального рейтинга за добросовестный труд и своевременную уплату налогов в полном объеме.
Далее к представителям бизнеса обратилась Начальник Главного управления ГНС в городе Киеве Злата Владимировна Лагутина, которая отметила роль каждого плательщика в наполнении бюджета и в частности, отметила: «именно вы, плательщики, платя налоги, наполняете бюджеты всех уровней, а налоговая служба только их администрирует». Также она поблагодарила всех за сотрудничество и поздравила победителей с получением высокого звания «Добросовестный налогоплательщик -2020».
Модератор мероприятия Леся Кашпур подчеркнула, что из 8 предприятий – победителей, 7 являются членами Ассоциации и выразила надежду, что руководство ООО «КАЛИНА МЕДИЦИНСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ» примет положительное решение и присоединится к нашей команде, которая действительно защищает законные права и интересы своих членов, а также отметила, что с каждым годом количество номинантов и победителей Рейтинга имеет положительную тенденцию к увеличению.