07 сентября 2021 года состоялась торжественная церемония награждения победителей 1-го Регионального Тура Всеукраинского Рейтинга «Добросовестные плательщики налогов - 2020» в Главном управлении ГНС в г. Киеве, организатором которой является Территориальное отделение ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины» в городе Киеве

Ассоциация плательщиков налогов Украины почти 23 года неустанно работает над созданием благоприятных условий развития предпринимательства, усилением авторитета налогоплательщиков и максимальным привлечением украинского бизнеса к добросовестной уплате налогов.

С этой целью еще в 2011 году Ассоциацией был основан ежегодный Всеукраинский рейтинг «добросовестные налогоплательщики». Поэтому в этом году состоялось юбилейное мероприятие, а именно десятилетие со дня основания и проведения такого важного Всеукраинского рейтинга.

В этом году среди налогоплательщиков города Киева Региональной Рейтинговой Комиссией Территориального отделения ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины» в городе Киеве был избран лучших из лучших восемь победителей, которые получили высокое звание «Добросовестный налогоплательщик – 2020», а именно:

АО» "ФАРМАК" ЧАО "Киевстар" ЧАО "ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ № 4" ООО "ЛИГА ЗАКОН» ООО "ЮКРЕЙНИАН ГЕАРС» ГП "НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ ЛЕСИ УКРАИНКИ" ГП "НАУЧНЫЙ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ АКАДЕМИКА Л. И. МЕДВЕДЯ МОЗ УКРАИНЫ» ООО "КАЛИНА МЕДИЦИНСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ»

Торжественное мероприятие награждения победителей, которые получили высокое звание «Добросовестный налогоплательщик – 2020» был проведен под председательством Вице-президента ВОО АНУ, Председателя Совета ТВ ВГО АППУ в г. Киеве Павла Павловича Погиби и начальника Главного управления ГНС в г. Киеве Златы Владимировны Лагутіної.

Участие в мероприятии приняли представители Генеральной дирекции Ассоциации: Начальник Управления методологии и разъяснения налогового законодательства Леся Кашпур – модератор мероприятия и Начальник Управления организационного, кадрового направления и коммуникаций с ТВ Виктория Беспалова, а также руководители налогоплательщиков - победителей Рейтинга на региональном уровне.

Мероприятие открыл вице-президент ВОО АППУ, председатель совета ТВ ВОО АППУ в городе Киеве Павел Павлович Погиба, который, в частности отметил, что, чествуя на государственном уровне победителей рейтинга, мы создаем традицию уважительного отношения к каждому налогоплательщику. Также он поблагодарил налогоплательщиков-победителей регионального рейтинга за добросовестный труд и своевременную уплату налогов в полном объеме.

Далее к представителям бизнеса обратилась Начальник Главного управления ГНС в городе Киеве Злата Владимировна Лагутина, которая отметила роль каждого плательщика в наполнении бюджета и в частности, отметила: «именно вы, плательщики, платя налоги, наполняете бюджеты всех уровней, а налоговая служба только их администрирует». Также она поблагодарила всех за сотрудничество и поздравила победителей с получением высокого звания «Добросовестный налогоплательщик -2020».

Модератор мероприятия Леся Кашпур подчеркнула, что из 8 предприятий – победителей, 7 являются членами Ассоциации и выразила надежду, что руководство ООО «КАЛИНА МЕДИЦИНСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ» примет положительное решение и присоединится к нашей команде, которая действительно защищает законные права и интересы своих членов, а также отметила, что с каждым годом количество номинантов и победителей Рейтинга имеет положительную тенденцию к увеличению.