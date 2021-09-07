Что нужно для того, чтобы пробиться в современном украинском шоу-бизнесе? Об этом в программе «Карабас . LIVE» рассказывает композитор Роман Загороднюк.

«На то, чтобы пробиться в шоу-бизнесе, сегодня работают Фейсбук, Инстаграм и другие социальные сети. Нужно вкладываться в то, что ты делаешь. Это может быть твоя песня или не твоя, но ты должен найти свой хит. Даже если ты запишешь песню на телефон, но она будет классной – её станут петь везде. Сейчас все сидят в интернете, мало кто смотрит телевизор – все в Ютубе. Это даёт больше возможностей для самостоятельной раскрутки. Поэтому тому, кто хочет успеха в шоу-бизнесе, нужно раскручиваться в соцсетях, находить блогеров, которые будут продвигать твой проект. Кроме того, нужно брать музыкального продюсера, если ты не пишешь песни сам. А если пишешь, нужно находить профессионалов, которые оценят твои песни. Ты можешь написать двадцать песен, но важно решить, на какую из них снимать клип», - говорит композитор.

По его словам, успех в таком деле не зависит напрямую от вложенных денег.

«Можно написать песню на пятьсот долларов, а можно – на десять тысяч, но первая окажется популярнее, чем вторая. Так что не обязательно бежать к известным композиторам», - считает Роман Загороднюк.

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