Глава наблюдательного совета Ассоциации биоэнергетиков Украины, бывший депутат Верховной Рады Владимир Майстришин в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко рассказал, как Украина может сэкономить миллионы кубов газа.

"Что мешает сегодня использовать конденсационные экономайзеры в Украине?.. Мы сегодня греем атмосферу у котелень. И если в тепловую сеть в какой-то промежуток времени мы отдаем 60 градусов теплоносителей, чтобы согреть окружающие дома, батареи, то дымовая труба выделяет тепло 150-180 градусов. То есть, мы трубу греем больше, чем батареи в соседних домах", - сказал Владимир Майстришин.

Он отметил, что в Европе и в Балтийских странах уже давно в таких условиях, как в Украине, поставили конденсационные экономайзеры.

"Это определенное устройство, которое отбирает тепло из дыма и отдает его в дом. Это экономит в пределах 10-20% газа. Окупаемость таких устройств — менее 3 лет. Представьте себе, мы могли бы после повального установления экономайзеров сэкономить 0,5 млрд кубов", - добавил Майстришин.

По его словам, сегодня Украина излучает в воздух мегаватт тепла в час, которое можно было бы использовать для подачи горячей воды по скидке 30 домам. В частности, тепло выбрасывают в воздух заводы и кондиционеры в больших магазинах.

Как сообщала Politeka , в Украине возобновятся отключения потребителей за долги по коммуналке .