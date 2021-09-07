Как Украине вернуть 450 своих пленных, находящихся в РФ или во временно оккупированных областях? Этот вопрос рассматривает экс-уполномоченная ВРУ по правам человека Валерия Лутковская в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай 24».

Сначала гостя программы акцентирует на том, что речь идет не только о 450 пленных украинцах, но и обо всех их близких людях - родителях, детях и женах. «Нужно как раз как можно меньше провокативной информации выпускать в эфир, а рассказывать правду. Что делается, как делается, и как быстро мы ожидаем результатов», - рассуждает она.

Кроме этого, Лутковская акцентирует на важности помощи со стороны других государств. Чтобы не быть голословной, она напоминает об Ахтеме Чийгозе, к освобождению которого присоединился президент Турции. «Понятно, не все зависит от Украины», - подчеркивает экс-уполномоченная ВРУ по правам человека.

С другой стороны, она отмечает, что это не обязательно должен быть Реджеп Эрдоган: эту схему можно использовать и с лидерами других государств. «Это может быть и президент Байден, это может быть и президент Литвы, это может быть президент Чехии, кто угодно», - объясняет Лутковская. Но гостя программы акцентирует на том, что жизнь человека всегда стоит выше за те усилия, которые прикладывают к его освобождению.

Также экс-уполномоченная ВРУ по правам человека размышляет над тем, стоит ли говорить об освобождении пленных с президентом РФ. Попутно она рассказывает о своих соображениях, когда появилась информация о подготовке встречи Путина с Зеленским. «Те люди, которых мы не успели освободить в рамках тех переговоров, которые были, что у них появляется надежда. Потому что конечно же об этом тоже будут говорить. Но после этого появилась информация российского МИДа, что нет никаких встреч, и никакой подготовки сейчас нет», - говорит гостья программы.

Как сообщала Politeka, Курбан объяснил, что, кроме войны в Украине, есть еще глобальные геополитические войны.

Также Politeka писала о том, что Лутковская рассказала, как США могут помочь освободить граждан Украины с Донбасса и Крыма.