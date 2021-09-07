Экономический эксперт Юрий Гаврилечко в программе «Что дальше» на канале «Знай 24» рассказал, когда правительство подаст проект Госбюджета на 2022 год.
«До 15 числа – скорее всего, правительство сделает это вовремя. И уже 16 мы сможем на него посмотреть. Традиционно у нас бюджет не рассчитывается, он является консенсусным документом, который делается с учетом интересов различных сторон и умножением предыдущих показателей на некие коэффициенты. Вот и все. Чаще всего на этом все и заканчивается», - говорит эксперт.
По его мнению, по структуре Госбюджет-2022, скорее всего, будет точно таким же, как и бюджет этого года.
«Уже сейчас можно предполагать, что в нем будет относительно меньше денег на социальные расходы, будут большие затраты, собственно, на администрирование государственных функций. Ну и, тоже традиционно, это рост расходов на обслуживание и возврат долгов», - сказал Гаврилечко.
Как сообщала Politeka, Гаврилечко заявил, что социальная политика невозможна без переписи населения.
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