Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник в программе “Субъективно с Яникой Мерило” рассказал, по каким принципам работают сертификаты о вакцинации от COVID-19 в Украине.

"Имея две прививки, человек может зайти (в “Дію”, - ред.). У меня это заняло несколько дней, пока появился сертификат. Я сейчас вижу все больше примеров, когда человек говорит, что в 11 получил прививку, в 13 уже ковидный сертификат в "Дії" появился. Собственно, каким образом это устроено... Мы сразу шли по всем принципам и требованиям Европейского Союза, чтобы у нас была единая понятная экосистема, и мы не строили какие-то коннекторы друг к другу в будущем. Цифровой документ в приложении, у которого есть QR-код", - сказал Мстислав Баник.

Он отметил, что в Европе используют именно такие ковидные сертификаты, которые имеют одинаковую логику с украинскими.

"Что важно, этот ковидный сертификат — он не появляется автоматически. Потому что это медицинские данные, и человек должен зайти в раздел "услуги", ковид-сертификат, и заказать. Он появится через несколько секунд. Но надо согласиться с тем, чтобы мы отобразили его. Второе, ковидный сертификат не требует интернета. То есть, система построена таким образом, что после первой загрузки ковидного сертификата у тебя на телефоне QR-код, он подписан электронными ключами соответствующими, и есть у тебя интернет, нет у тебя интернета, на границе ты, путешествуешь автомобилем или на велосипеде, или пешком, как угодно — его всегда пограничник сможет проверить", - добавил Баник.

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