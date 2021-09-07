Белорусский экономист, президент Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук в программе «On target с капитаном Гари Табах» рассказал о трёх встречах с Александром Лукашенко и обвинениях в работе на него.

«Я встречался с Лукашенко три раза, причем в разных обстоятельствах. В 2010 году, когда я был кандидатом в президенты, это была такая встреча из-под палки и под дулом ружья. Потому что я прошел через психологические пытки, которые пережила Тихановская в 2020 году. Тогда мне проставили очень очевидную дилемму: либо ты успокоишь президента, чтобы он не застрелил твоего друга, руководителя других кандидатов в президенты, и застрелят, когда этого не скажешь, и у тебя всю жизнь будет пятно на совести и репутации, что ты мог спасти людей и не сделал это», - говорит он.

К сожалению, когда он начал говорить, как это было – многие даже в демократическом лагере не поняли этого поступка.

«Поэтому были разного рода обвинения, типа я пошел к Лукашенко служить, хотя никогда не было этого. Но люди додумывают. Он предложил мне работу гораздо позже. В 2010 году он говорит: «У тебя есть реформа?». Я сделал антикризисный план реформ, который он не принял. Но потом дальше, когда был большой разговор с большой аудиторией, мы в прямом эфире два раза с ним беседовали. В одной беседе он 50 раз сказал: «Да, Ярослав». Во второй беседе я поднял вопросы, связанные с бизнесом, экономической свободой и экономическим развитием. И он такой: «Если так, приходите к нам!», - рассказывает Романчук.

Он также рассказал, чем закончилась эта идея: «Я пришел в администрацию президента. Мне глава администрации вместе с заместителем от имени Лукашенко предложили на выбор четыре колхоза. «Ты говоришь, экономист? Докажи это!».

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