Госэкоинспекция выявила масштабную незаконную добычу янтаря на территории Ровенского природного заповедника, который является вторым по площади в Украине.

Как пишет Znaj.ua о нарушении сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный - говорится на сайте ведомства.

Он отметил, что во время проверки заповедника инспекторы ГЭИ зафиксировали, что 71,2 га земель были повреждены в результате добычи янтаря.

"Убытки, нанесенные уникальным заповедным территориям, составили 40,4 миллиона гривен. Эти средства должны возместить копатели янтаря. Лиц нарушителей по материалам проверки ГЭИ уже устанавливают правоохранители", - подчеркнул Андрей Малеванный.