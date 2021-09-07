Двукратный чемпион мира по бодибилдингу, мастер спорта международного класса, тренер Андрей Хомицкий рассказал подробнее о питании бодибилдеров. В программе «Главный вопрос с Борисом Бронштейном» он объяснил, нужно ли бодибилдерам и просто людям, которые занимаются спортом, употреблять химические добавки

По мнению гостя программы, добавки можно и нужно употреблять, если не удается набрать необходимое количество макронутриентов, съесть разное количество белка или если рацион в целом выглядит не слишком качественно из-за ограниченных финансовых возможностей. «Я не сторонник формулировки «спортивное питание» в том плане, что эта добавка сама и отвечает на этот вопрос в том случае, если тебе чего-то не хватает, и тебе нужно добавить», - отмечает Хомицкий.

Сам же чемпион признается, что редко употребляет пищевые добавки. «У меня реально получается находиться в нормальной физической форме без добавок, хотя раньше я так не считал», - подчеркивает он.

Попутно Хомицкий рассказывает о своем рационе и вообще распорядке дня. По словам мастера спорта, в последнее время он имеет много дел, сегодня ему удалось вернуться только ночью и он успел только позавтракать.

Также он добавляет, что к вечеру может выпить один протеиновый шейк, чтобы не доводить организм до мышечного разрушения и поддерживать его в определенном состоянии. «Хотя я понимаю, что в том ритме, в котором я живу, то количества сна, которое у меня есть, противоречит всем тем правилам, которые якобы утверждают, что в таком формате невозможно сделать определенную физическую форму», - утверждает гость программы.

Как сообщала Politeka, Хомицкий поделился секретами питания чемпиона мира по бодибилдингу.

Также Politeka писала о том, что Хомицкий рассказал, кто поддерживает его в повседневной жизни.