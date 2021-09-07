Политолог Михаил Чаплыга в своём блоге рассказал о легкомысленности власти. По его словам, власть не волнуют серьезные проблемы – им важны социальные сети.

«Нас сорокалетних умных, которые понимают о чем речь, под нож, потому что мы понимаем, что это ценой нас, нашего будущего и страны. А этим товарищам по 18 и у них всё отлично: в инстаграме фоточка», - отметил Чаплыга.

По словам эксперта, есть довольно глубокие проблемы, которые власть просто игнорирует и выставляет на свет легкомысленные фотографии, как, например, украинская делегация, которая была в Вашингтоне.

«Что мы оттуда привезли? ЛГБТ – поддержать, судебную систему – сдать, что-то построим – 10-й вопрос. Зато инстаграм красивый. Я соболезную тем, кто в здравом рассудке будет наблюдать закат страны», - подчеркнул Чаплыга.

Как отметил политолог, власть ведет себя очень легкомысленно. По мнению эксперта, здравые люди сознательного возраста должны вместе сплотиться, чтобы попытаться исправить ситуацию в стране.

Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал о вероятных перевыборах.

Также Politeka публиковала слова Чаплыги: Кто не доедал в детстве, тот и в старости в богатстве будет прятать кусочек хлеба под подушкой.