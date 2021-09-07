Глава наблюдательного совета Ассоциации Биоэнергетиков Украины, народный депутат 4-го созыва Владимир Майстришин в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал, к чему готовиться украинцам перед отопительным сезоном.

«На пороге зима, и она будет в любом случае. Люди должны понимать, что будет сложная ситуация. Впервые мы чувствуем, что такое рыночная цена на газ. В Европе сегодня это уже 600 евро за тысячу кубов. Представьте себе!», - говорит эксперт.

По его словам, европейские коммерческие структуры уже делают закупки на сентябрь по такой цене.

«Пока, я вижу, ситуация держится для населения. То есть для населения 7,99 так и остается. Насколько удержится ситуация весь отопительный сезон... Недавно президент заявил, что тарифы на тепло расти не будут. Он призывает мэров городов не повышать тарифы. Ну, хорошо», - сказал Майстришин.

Он добавил, что для бюджетных организаций, по предварительным расчетам, газ будет стоить 15 грн – то есть вдвое дороже.

Как сообщала Politeka, Завальнюк рассказала, как будет функционировать рынок электроэнергии.

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