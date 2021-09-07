Насколько значительную роль играет в украинском обществе движение против прививок? Свой взгляд на проблему в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает бывшая уполномоченная по правам человека Валерия Лутковская

«В Украине всегда было много антипрививочников, но эти люди либо имели противопоказания, либо чего-то начитались. У них была какая-то своя точка зрения. Люди не хотят вспомнить о болезнях, от которых страдало человечество и которые удалось победить только благодаря вакцинации, от оспы до полиомиелита. Только прививка смогла уменьшить смертность, заболеваемость, и практически свести эти болезни на нет. С одной стороны, есть общий интерес – победить данную болезнь, а с другой стороны, есть позиция каждого конкретного человека. Если она обусловлена медицинскими показаниями, то, конечно, государство не имеет права принуждать человека к вакцинации», - отмечает гостья программы.

По её мнению, власть должна понимать, что вакцинировать 100 процентов граждан не получится – максимум 70-80 процентов.

«Но даже 80 процентов вакцинированных уже обеспечивают коллективный иммунитет. Последствия эпидемии будут значительно меньше. А если у человека появилось основанное на чём-то убеждение в том, что прививки вредны – тогда государство обязано предоставить ему объективную информацию», - считает Валерия Лутковская.

Как сообщает Politeka, ранее в Одесской области подали в суд на военнослужащего, который отказался от вакцинации.

Также Politeka сообщала, что в Минздраве планируют предоставить льготы гражданам, которые прошли вакцинацию.