В новом выпуске программы «Суть событий» на канале ZNAJ.UA с журналисткой Любовью Завальнюк эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский рассказал, почему киевлянам начали приходить летние платежки с суммами за отопление

«В «Киевтеплоэнерго» отправку летних платежек с суммами за отопление объясняют тем, что у них изменилась методика начисления тарифов за тепло, поэтому получается так якобы киевляне не доплатили «Киевтеплоэнерго» за прошедшие два года отопительных сезонов по тысяче гривен и больше. Поэтому они требуют именно в летний период доплатить им эту задолженность. Это очередное какое-то мошенничество и это вообще является не правомерным», - подчеркнул он.

Павловский сказал, что это напоминает определенное мошенничество, потому что им надо показывать показатели, вот они за счет людей и рассеянных граждан хотят добрать эти суммы плановых показателей. Единственное, что можно посоветовать в этой ситуации, считает он, это оплачивать тепло по счетчикам и на все, что только возможно в доме, надо ставить счетчики.

«Надо установить и официально проверить счетчики на все и платить только по показаниям этих счетчиков, а кто вам будет выставлять большие счета, то их надо отсылать подальше. Пусть идут и обращаются в суд, и если они уверены в своей правоте, через суд с вас сбить эту разницу. Такими схемами они берут людей на испуг, и у кого слабые нервы, тот не выдержит и заплатит, а кто пойдет разбираться, тому уплату этих сумм отменят», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Завальнюк, что субсидию получить будет сложнее, чем в прошлом году.

Также ранее для Politeka Завальнюк рассказывала, кто не получит субсидию автоматически.