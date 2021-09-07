Двукратный чемпион мира по бодибилдингу, мастер спорта международного класса, тренер Андрей Хомицкий в программе «Главный вопрос с Борисом Бронштейном» рассказал, что был проблемным подростком, которому повезло с мудрыми наставниками.

«Я всегда был проблемным. Помню, как однажды зашел в тренерскую, чтобы взять волейбольный мяч перед тренировкой, и стал случайным свидетелем, как другой тренер говорил моему тренеру: «Иваныч, выгони Хомицкого, потому что он тебе разгоняет таких перспективных пацанов». А Владимир Иванович отвечает: «Ты знаешь, Тань, выгнать проще всего. Воспитать сложнее». Я это настолько запомнил. Позвонил Оле (супруге, - ред.) и говорю: «Ты знаешь, мне надо поехать в свой родной город Ковель к тренеру. Я должен ему рассказать о последних событиях своей жизни, что я встретился с Арнольдом Шварценеггером». Я отношусь к нему как к своему отцу», - откровенничает он.

О тренере по волейболу спортсмен рассказывает: «Он всегда садил меня на скамейку после тренировки и говорил: «Таких ребят как ты забирает улица. Если ты не будешь ходить сюда – тебя заберет улица». Я не понимал, зачем он после каждой тренировки это мне говорит. После каждой тренировки! Сегодня я понимаю, что эта моя гиперактивность была упакована благодаря его силам».

Себя чемпион называет плодом тех людей, родителей и бабушки, которая была учительницей в школе, и двух своих тренеров.

«И третий тренер, который в интернате у меня был, Тартаковский Игорь Анатольевич, тоже невероятный человек. Я сейчас не пытаюсь всех похвалить, кого-то там не забыть в интервью. Он умел так сказать, что поднимаются волосы на теле от сказанного. От него я тоже почерпнул, и даже сейчас, когда я говорю, я знаю, какая часть меня – это Тартаковский. Так же и в работе у меня получилось. Из-за того, что я работаю с объективно успешными людьми, в какой-то момент я начал даже делать бесплатные тренировки в Ботаническом саду на Печерске», - отмечает он.

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