Общественный деятель, политик Павел Себастьянович в программе «Экономика для думающих» рассказал, что государственная система специально отбирает нелицеприятных чиновников. По его словам, госаппарат должен быть реформирован.

«Нам пытаются навесить всё время на голову такую мысль, что какой бы прекрасный человек не пришёл во власть, то он в этом рассоле обязательно станет соленым огурцом. Система настроена таким образом, что она отбирает «соленых огурцов». Она не ищет честных, она ищет тех, кто подойдет», - отметил Себастьянович.

По словам эксперта, надо перестроить и реформировать госаппарат и прекратить реформировать людей налогами, правилами и проверками.

«Тогда мы можем достичь с помощью реформирования госаппарата той цели, которую должен поставить себе госаппарат – общей цели со всеми людьми», - подчеркнул Себастьянович.

Как отметил эксперт, чтобы исправить нынешнюю ситуацию должна быть проведена реформа государственного аппарата, ведь он не имеет общей цели с людьми, а желает лишь обогатиться.

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