Футуролог Алексей Толкачев в своем блоге «Толчок» рассказал, какие существуют измерения счастья, а также объяснил, кто и как может влиять на обеспечение счастья людей на каждом из этих уровней.

«Есть три измерения счастья. Во-первых, это счастье индивидуальное. Если вы влюблены, выспались, утром проснулись радостные – вы счастливы. Это исключительно ваше личное внутреннее ощущение счастья», - говорит Толкачев.

Вторым уровнем счастья, отмечает футуролог, является социальное счастье. По его словам, оно определяется качеством наших взаимоотношений с людьми вокруг: соседи, коллеги, таксист, который нас подвозил – был ли он приветливым или хамом? Все это влияет на качество наших взаимосвязей с другими людьми и ощущений от них.

«Как раз социальное счастье в значительной мере определяется уровнем ценностей в обществе, качеством взаимоотношений. Та же приветливость, поддержка. Здесь мы сами творцы, но тем не менее государство через поднятие уровня культуры может посредственно влиять на качество социальных взаимоотношений», - считает Толкачев.

По его словам, третий уровень счастья, за который напрямую ответственно государство – это национальный или инфраструктурный уровень для счастья. Футуролог объяснил, что он проявляется, когда в стране хорошие дороги, когда граждане понимают, что они могут отстоять свои права и интересы в суде, что полиция приедет на помощь, частная собственность защищена – это все предпосылки для счастья.

«В этом у нас проблема. Наше государство, даже существуя, существует не для людей, не для их счастья. Реформы проводятся ради чего угодно, но не для счастья людей», - отметил Толкачев.

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