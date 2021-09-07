Эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказал, в чем проблема с пенсией в Украине.

"В Восточной Европе, и в той же России, пытались несколько лет назад ввести подобную накопительную систему. И она не пошла. Неудачная была попытка. И в Латинской Америке это не сработало. Есть ряд объективных причин, во-первых, в Украине не развит рынок финансовых услуг. Ценных бумаг. Чтобы было куда инвестировать, нужно, чтобы рынки соответствующие финансовые работали. А у нас еще это в зародыше только", - сказал Андрей Павловский.

Он отметил, что в солидарной системе также есть объективные проблемы, в частности связанные со старением нации.

"Когда она вводилась, то на четырех работающих был один пенсионер. И, грубо говоря, ныне работающие люди удерживают за свои деньги, вот то, что единый социальный взнос собирается, уплачивается в Пенсионный фонд — на эти же деньги содержатся нынешние пенсионеры. В надежде на то, что когда ныне работающие выйдут на пенсию, то их также будут содержать дети, внуки, и так далее. И потом следующее поколение. Поэтому она и называется солидарная. Солидарность поколений. Мы уже приближаемся к тому, когда один работающий будет содержать одного пенсионера", - добавил Павловский.

По его словам, когда на одного работающего будет несколько пенсионеров — будет дефицит в Пенсионном фонде.

Как сообщала Politeka , Завальнюк заявила, что солидарная пенсионная система разваливается на глазах .