В водоеме вблизи поселка Авангард в Криворожском районе зафиксирован факт замора рыбы вследствие попадания в водный объект значительного количества загрязняющих веществ.
Как пишет Znaj.ua по первичным признакам возможной причиной ситуации являются утечки из канализационных сетей.
Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции Украины.
«Специалистами Госэкоинспекции Приднепровского округа осуществлен отбор проб воды для проведения лабораторных исследований.
Результаты исследований будут переданы в правоохранительные органы для установления личностей нарушителей», - говорится в новости.
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Также инспекция рассчитывает размер ущерба, нанесенного окружающей среде вследствие замора рыбы.