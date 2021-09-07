Что изменится в украинской тарифной и судебной сфере в ближайшем будущем? Этот вопрос рассматривает политолог Руслан Бортник в своем блоге «Итоги недели».

По словам политолога, социально-экономическое положение Украины близко к кризису. Он напоминает, что согласно решению СНБО, которое на прошлой неделе президент ввел в действие, Кабинет министров должен разработать план перевода тарифов на электроэнергию на экономически обоснованные цены. Тем не менее, отмечает Бортник, от повышения тарифов никто не отказывался. «Сейчас украинцы платят 1,44 грн за киловатт, а экономически обоснованным считается цена 3-5 грн», - подчеркивает эксперт.

Итак, Бортник заключает, что тарифная политика власти станет едва ли не самой большой проблемой осенью, ведь 80-90% населения выступает против повышения цен. Кроме этого, он объясняет, что ее не решить, не пересмотрев газовый или энергетический паритет, не введя элементы приватизации и в дальнейшем принимая решения без баланса элит и власти.

Далее ведущий рассказывает, что происходит в судебной сфере Украины. «Напомню, что Конституционный суд фактически заблокирован и не работает, а с Верховного Суда уволились несколько судей», - говорит он. Как отмечает эксперт, причиной увольнения судей стало давление со стороны Офиса Президента или их назначение в новых структурах судейского самоуправления - информация разная.

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