Бывший уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в программе «Что дальше» на канале «Знай 24» рассказала, как США могут помочь в освобождении граждан Украины, которые удерживаются на оккупированном Донбассе и в Крыму.
«Все эти вопросы должны решаться в рамках Минской платформы. Но мы прекрасно с вами понимаем, что даже Минская платформа находится под определенным влиянием, например, со стороны стран Нормандского формата. И именно в Нормандии в свое время договаривались о том, что должен быть обязательно процесс одновременного освобождения лиц», - говорит эксперт.
По ее словам, США могут продвигать вопрос освобождения украинских пленных, например, во время встреч президента Соединенных Штатов Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным или же если США все-таки войдут в Нормандский формат.
«Это действительно первоочередная проблема – проблема освобождения тех людей, которые незаконно находятся под стражей. Поэтому тут я абсолютно поддерживаю это действие господина Зеленского (Зеленский во время встречи с Байденом в США передал ему список украинских пленных – ред.). Я считаю, что это было абсолютно правильно. Большой молодец», - сказала Лутковская.
Как сообщала Politeka, Лутковская рассказала, что самое трудное в работе уполномоченного по правам человека.
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Также Politeka писала, что омбудсмен рассказала, были ли украинские военнопленные в ужасных условиях.