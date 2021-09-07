Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, какие пять этапов повышения пенсий запланировано на 2022 год, кого затронет индексация, а также каким будет ее размер.

«Повышения пенсий в пять этапов. В рамках подготовки проекта госбюджета-2022 Минсоцполитики предлагает предусмотреть в календаре 5 шагов повышения пенсий», - сообщила Завальнюк.

По ее словам, Минсоцполитики предлагает предусмотреть в календаре повышение пенсий на следующий год такие шаги: повышение с 1 января пенсий лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы; индексацию с 1 марта пенсий для почти 10 млн пенсионеров и компенсационных выплат для пенсионеров старше 75 лет; перерасчет с 1 июля и с 1 декабря пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц; перерасчет с 1 октября минимальной пенсии по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы.

Она отметила, что эти предложения, а также принятие Верховной Радой правительственного законопроекта № 4668 дадут возможность впервые после 2014 года охватить в 2022 году программой повышения все категории пенсионеров с акцентом на наиболее уязвимых их группах.

«В свою очередь в Минсоцполитике заявили, что на 2022 год предлагают включить в инициированную президентом программу ежемесячных доплат пожилым гражданам пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет, что позволит повысить доходы дополнительно 1,5 миллионам пенсионеров. Сумма доплат пока не заявлена официально», - рассказала Завальнюк.

Как сообщала Politeka, Завальнюк заявила, что солидарная пенсионная система разваливается на глазах.

Также Politeka писала о том, что Гончаров рассказал о состоянии украинских пенсионеров.